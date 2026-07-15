В Подмосковье петербурженку осудили за производство более 75 кг наркотиков

Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 42-летней жительницы Санкт-Петербурга, ее признали виновной по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное хранение прекурсоров наркотических средств, в особо крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с марта по октябрь 2024 года в составе организованной группы она незаконно производила наркотическое средство в оборудованной лаборатории на территории арендованного домовладения в одном из СНТ в Истре. Кроме того, в ее обязанности входило производство фото- и видеофиксации мест тайников-закладок.

Совместно с сообщниками женщина произвела более 75 кг запрещенного вещества. В ходе обыска дома из незаконного оборота также было изъято свыше тонны прекурсоров.

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольную нарколабораторию. Виновной назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.