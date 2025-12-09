В Подмосковье площадь сева озимых культур составила почти 98 тыс. га
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье площадь сева озимых культуры составила более 97,7 тыс. га. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Большая часть озимых пришлась на зерновые — их посеяли на площади более 77 тыс. га. В том числе пшеницу посеяли на 73,6 тыс. га. Рапс был посеян на 20,7 тыс. га.
Озимую рожь посеяли почти на 2,5 тыс. га, тритикале и озимый ячмень — на 727 и 190 га соответственно.
