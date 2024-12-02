В Подмосковье по просьбам жителей построили 12 тротуаров

В Подмосковье с начала года по итогам голосования жителей было построено двенадцать тротуаров, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели по нацпроекту в девяти округах, в том числе в Чехове, Балашихе, Егорьевске, Пушкино, Ступино. За эти тротуары ранее проголосовали пользователи портала «Добродел». Свои голоса отдали более десяти тысяч жителей.

Общая протяженность объектов превысила восемнадцать километров. Самый длинный из них — тротуар на дороге от Пятницкого шоссе до деревни Лопотово в Солнечногорске. Его протяженность составила 2,8 километра.