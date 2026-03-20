В Подмосковье подали более 10 тыс. онлайн-заявок на получение соцсправок

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 10 тыс. онлайн-заявлений на получение социальных справок, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу «Справки Минсоцразвития МО» можно найти на главной странице портала в разделе «Комплексные услуги», она позволяет оформить три вида справок. Среди них - документы о получении (неполучении) пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки, о размере выплаченной компенсации за произведенные жилищно-коммунальные расходы. Кроме того, пользователи могут заказать справку о среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи. Для оформления заявки нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.