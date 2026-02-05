В январе 2026 года в Подмосковье подали более 5 тыс. онлайн-заявок на оформление градостроительных планов земельных участков, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Кадастр и регистрация права». Она доступна для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые владеют землей на правах собственности, аренды, наследования или безвозмездного пользования. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Отметим, что градостроительный план нужен для проведения строительства и реконструкции капитального объекта.

