В Подмосковье подали свыше 800 онлайн-уведомлений о сносе здания
Более 800 уведомлений о сносе здания поступило подали в Подмосковье онлайн
Фото: [istockphoto.com/BongkarnThanyakij]
С начала 2026 года в Подмосковье было подано более 800 уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга доступна для застройщиков или технических заказчиков, которые планируют осуществить снос объекта капитального строительства. Она доступна в разделе «Земля» – «Строительство». Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.