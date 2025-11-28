В Подмосковье появилось новое предприятие по выпуску орехов и сухофруктов
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
В Подмосковье запустили новый завод по производству орехов, сухофруктов и напитков. Предприятие построили в Чехове, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Проект был реализован ООО «Орбита» за 26,5 млн руб на участке земли площадью 1 га. Земля была предоставлена компании в рамках льготной программы.
Сейчас на предприятии устанавливают оборудование и набирают персонал. Мощность завода составит 1,8 тыс. тонн продукции в год.
