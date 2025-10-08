Андрей Воробьев рассказал о цифровых проектах в сфере сельского хозяйства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» рассказал о цифровых проектах региона в сфере сельского хозяйства.

«Главная тема — технологичное сельское хозяйство, где цифра и ИИ работают на результат», — сказал он.

Губернатор отметил, что Подмосковье входит в число лидеров в стране по объемам производства овощей закрытого грунта. В теплицах установлена платформа «Эковижн» от производителя «ЭКО-культура». Она управляет производством, следит за состоянием растений и держит на контроле вредителей. В результате потери снизились в два раза, а прибавка составила 30 тонн с гектара в год.

Также в регионе используется система «Арка» на основе искусственного интеллекта от подмосковной компании «Маслов Групп».

«Умный трекер «Пульс» следит за здоровьем животных, определяет лучшее время для создания потомства, а вся информация собирается в единой карте каждой коровы. Встроенный ИИ-ассистент помогает спланировать работу и подсветить слабые места», — продолжил губернатор.

В ходе выставки гостям была представлена «цифровая» версия коровы Шаберы. Это рекордсменка из Воскресенского округа, которая в 2024 году дала почти 23 тонны молока. Ее ДНК сохранили на чипе в единственной в стране аккредитованной SNP-лаборатории, расположенной в Домодедово. Это позволит изучить ее гены, отвечающие за высокие объемы молока.

«По инвестпроекту на базе «Зеленой долины» создадим ферму будущего с полной роботизацией и использованием всех наших цифровых решений. К 2030 году планируем увеличить производство молока более чем в 1,5 раза», — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор представил премьер-министру Михаилу Мишустину специальный умный ошейник для коров.