В Подмосковье предстанут перед судом трое организаторов незаконных азартных игр

В Подмосковье прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконных азартных играх. Перед судом предстанут трое фигурантов, сообщает Прокуратура Московской области.

В период с августа 2021 года по ноябрь 2024 года злоумышленники организовали проведение незаконных азартных игр в нежилых помещениях на Вокзальной площади в Сергиевом Посаде и на Юбилейном проспекте в Химках. В результате они получили не менее 345 тыс. рублей.

Незаконная деятельность была пресечена, а используемое игровое оборудование изъято. На организаторов завели уголовное дело. Его рассмотрит Сергиево-Посадский городской суд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.