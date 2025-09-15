В Подмосковье пройдет детский месячник безопасности на железной дороге

ОАО «РЖД» на период с 1 по 30 сентября 2025 года запустило детский месячник «Уступи дорогу поездам!», который направлен на обеспечение безопасности детей и подростков на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

В месячнике также принимают участие сотрудники Главного управления на транспорте МВД России. В рамках него в регионе будут организовывать образовательные и профилактические мероприятия, посвященные правилам безопасного поведения на железной дороге. Среди них — лекции и беседы в школах и детских садах, распространение информационных материалов, проведение конкурсов и викторин на тему безопасности. Это позволит донести до детей важность соблюдения правил безопасности и предотвратить несчастные случаи на железнодорожном транспорте.

«ОАО «РЖД» призывает родителей, педагогов и всех граждан принять активное участие в детском месячнике безопасности и внести свой вклад в защиту жизни и здоровья подрастающего поколения», — добавили в сообщении.

