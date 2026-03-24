В Подмосковье прокуратура проверит обращение о защите имущественных прав девушки-подростка

Прокуратура Московской области организовала проверку по публикации СМИ и обращению матери 16-летней девушки о защите жилищных и имущественных прав ее дочери.

Городской суд Долгопрудного удовлетворил требования истца о взыскании с подростка денежных средств в размере более 11 млн рублей по договору займа. Ранее договор был заключен отцом несовершеннолетней. Впоследствии мужчина погиб на СВО. Суд также принял решение об обращении взыскания на залоговое имущество — квартиру, где сейчас проживает и зарегистрирована девушка.

Прокуратура готовит ходатайство о вступлении в дело и принятии участия в рассмотрении апелляционной жалобы на решение суда. Ход проверки и результаты рассмотрения апелляционной жалобы находятся на контроле областной прокуратуры.

