В Подмосковье прошел Совет главных врачей

15 мая в Доме правительства Подмосковья состоялось заседание Совета главных врачей при Министерстве здравоохранения Московской области. В мероприятии приняли участие руководители крупнейших медицинских организаций региона и представители ведомства.

Совет главных врачей — это ключевая площадка для выработки практических решений, влияющих на всю систему здравоохранения региона.

Центральной темой обсуждения стало совершенствование механизмов обратной связи с пациентами. Участники Совета проанализировали текущие каналы коммуникации — от горячих линий и электронных обращений до личных встреч главврачей с жителями.

Значительная часть дискуссии была посвящена повышению доступности медицинской помощи. Отдельный блок повестки касался развития цифровых сервисов в системе здравоохранения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.