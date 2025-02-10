В Подмосковье проведут ремонт 33 социальных учреждений

В 2025 году в Подмосковье проведут капитальный ремонт 33 социальных учреждений, предоставляющих услуги детям, инвалидам и пенсионерам региона, это позволит создать более комфортные и безопасные условия для граждан. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Для нас важно, чтобы в центрах были созданы максимально комфортные условия для пребывания. В этом году мы предусмотрели в бюджете более 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт и обновление наших учреждений», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Он уточнил, что в соцучреждениях каждый год социальные и реабилитационные услуги получают более 200 тыс. жителей региона.

Ремонт затронет семейные центры, комплексные центры соцобслуживания и реабилитации, добрые дома, пансионаты и детские оздоровительные лагеря. Рабочим предстоит заменить инженерные сети, провести внутреннюю и внешнюю отделку зданий и не только. Завершить работы планируют до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.