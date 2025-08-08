В Подмосковье проведут ремонт девяти колледжей

В Подмосковье к концу 2025 года отремонтируют девять колледжей, к 1 сентября в Пушкине откроют обновленный учебный корпус и мастерские техникума имени Королева, а также мастерские Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени Бондаренко, остальные откроются после капремонта в декабре-январе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«Масштабная программа по капремонту объектов образования была инициирована президентом [России Владимиром Путиным]. По предложению «Единой России» программа была распространена и на колледжи», – подчеркнул секретарь Московского областного регионального отделения партии, спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

По его словам, депутаты партии регулярно выезжают на объекты, чтобы проверить качество материалов и сроки ремонта, а также обсудить с родителями и студентами пожелания по модернизации зданий. В декабре 2025 года – январе 2026 года завершатся работы в учебных корпусах колледжа «Энергия» в Балашихе, авиационного техникума имени В.А. Казакова в Жуковском и не только.

