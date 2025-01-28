В Подмосковье провели почти 100 аукционов по земельно-имущественным торгам

Фото: [ Участок на торгах в м. о. Истра/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ ]

На прошлой неделе в Подмосковье провели 94 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности в них приняли участие 238 претендентов. В среднем количество участников на конкурентных процедурах составило 2,5 человека на лот. Победителями торгов стали те участники, которые смогли предложить самую высокую цену. В случае, если к торгам был допущен только один человек, он мог забрать лот по минимальной стоимости.

Подобрать участок или помещение можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.