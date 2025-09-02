В Подмосковье провели ремонт дорожных знаков

Специалисты Мосавтодора восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки в восьми округах Подмосковья, работы прошли в рамках мероприятий по летнему содержанию региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Вертолетной в Люберцах, Московском шоссе в Серпухове, улице Коломенской в Озерах, Праволинейной в Жуковском и на 2-м километре Ильинского шоссе в Красногорске. Кроме того, ремонт провели в деревне Хрипань Раменского округа, деревне Большое Кишнево Орехово-Зуевского округа и на улице Центральной в деревне Косторово городского округа Истра. В ведомстве подчеркнули, что знаки восстанавливают оперативно, потому что их отсутствие или повреждение повышает риск возникновения ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.