В Подмосковье провели ремонт ФАПа и амбулатории

В Подмосковье после ремонта заработали два объекта здравоохранения – амбулатория на улице Тимирязева в Луховицах и фельдшерско-акушерский пункт в деревне Алферьево в Зарайске. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Уделяем особое внимание развитию первичного звена», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что ремонт позволяет сделать медпомощь более доступной и комфортной для пациентов. По его словам, в медучреждениях обновили интерьер, оборудовали зоны ожидания.

Там пациенты смогут получить консультацию медицинского специалиста, пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию и не только. Записаться на прием можно в том числе через портал «Здоровье».

