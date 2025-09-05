В Подмосковье провели ремонт повреждений на трех надземных переходах

Специалисты Мосавтодора провели ремонт незначительных повреждений конструкций надземных пешеходных переходов, выявленных в трех округах Подмосковья в рамках обследования региональной дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Привокзальной в Ступине, улице Заводской в Красногорске и улице Железнодорожной в селе Жаворонки Одинцовского округа. Помимо этого, дорожники очистили от граффити подземный переход через Олимпийский проспект в Мытищах и надземный переход через улицу Большую Серпуховскую в Подольске. В ведомстве подчеркнули, что специалисты проводят обследование дорожной сети на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.