В Подмосковье проверили готовность школьных автобусов к учебному году

Техническое состояние 465 школьных автобусов проверили в Подмосковье
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подмосковье провели проверку технического состояния школьных автобусов. Всего в рамках подготовки к учебному году проверили 465 транспортных средств, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Проверки провели в 31 округе. Больше всего автобусов проверили в Волоколамске, Подольске, Ступино, Воскресенске и Шатуре.
Транспортные средства проверяли на предмет наличия тахографов, исправности тормозной системы и рулевого управления, оборудования поручнями, установки сигнальных кнопок.
В результате все автобусы прошли проверку и готовы к транспортировке школьников.
