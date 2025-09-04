В Подмосковье проверили готовность школьных автобусов к учебному году

В Подмосковье провели проверку технического состояния школьных автобусов. Всего в рамках подготовки к учебному году проверили 465 транспортных средств, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проверки провели в 31 округе. Больше всего автобусов проверили в Волоколамске, Подольске, Ступино, Воскресенске и Шатуре.

Транспортные средства проверяли на предмет наличия тахографов, исправности тормозной системы и рулевого управления, оборудования поручнями, установки сигнальных кнопок.

В результате все автобусы прошли проверку и готовы к транспортировке школьников.

