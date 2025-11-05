В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 5 ноября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится до конца рабочей недели. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +6–9 градусов, ночью – +5–7. Синоптики обещают сплошную облачность с редкими прояснениями, возможны кратковременные локальные дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

