В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 24 марта, в Подмосковье спрогнозировали I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится в среду и четверг, 25 и 26 марта. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +10–17 градусов, ночью — 0…+5 градусов. Синоптики обещают практически безоблачную погоду, без осадков.

Жителям региона напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу важно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

