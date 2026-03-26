В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 26 марта, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Клинском и Талдомском лесничествах – II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Аналогичный прогноз сохранится в пятницу и субботу, 27 и 28 марта. Температура воздуха в этот период составит +14...+18 градусов, ночью - +1...+4. Синоптики обещают практически безоблачную погоду, без осадков.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

