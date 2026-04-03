В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 3 апреля, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Волоколамском, Звенигородском, Клинском и Талдомском лесничествах — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В предстоящие выходные, 4 и 5 апреля, на большей части территории сохранится I класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +8…+14 градусов, ночью — +4…+6. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами возможны дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

