В Подмосковье с 2022 года построили 9 современных переходов через железную дорогу

В Подмосковье в текущем году планируется завершить строительство трех разноуровневых переходов через железнодорожные пути. Об этом сообщает Московская областная дума.

В числе этих объектов — переход на станции Подлипки-Дачные в Королеве, а также два перехода в Одинцово. Все переходы планируется сдать в декабре.

Помимо этого, в области завершили проектирование еще одного перехода — на станции Удельная в Раменском.

Кроме того, на текущий год запланирована ликвидация примерно 500 «опасных троп», установка 150 камер видеонаблюдения и ограждений.

Всего с 2022 года в регионе построили девять современных переходов через железную дорогу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переходе дорожных служб на весенний период работы.