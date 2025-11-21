В Подмосковье с января провели более 59 тыс. исследований качества мясной продукции

В Подмосковье за десять месяцев текущего года сняли с реализации более 930 кг свинины. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего в регионе было отобрано около 33 тыс. проб мясной продукции и проведено свыше 59 тыс. лабораторных исследований.

Мясо проверяли на наличие вредных веществ и паразитов. К примеру, проводили пробу варки и трихинеллоскопию — этот метод позволяет выявить в мышечной ткани опасных паразитов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на выставке «Золотая осень» рассказал о достижениях региона в сфере АПК.