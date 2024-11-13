В Подмосковье с января ввели в сельхозоборот 6,1 тыс га земель, неиспользуемых более пяти лет
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В Подмосковье с начала года ввели в сельскохозяйственный оборот более 6,1 тысячи гектаров земель, которые не использовались свыше пяти лет. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Лидерами по вовлечению земель в сельхозоборот в этом году стали пять предприятий. Наибольшие площади ввело крестьянское (фермерское) хозяйство «Агроэкоинвест» — примерно 653 гектара в Шаховской.
Как отметил глава министерства Сергей Двойных, увеличение площадей сельхозугодий позволяет аграрной отрасли развиваться, а предприятиям — повышать продуктивность.