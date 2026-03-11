В Подмосковье с начала 2026 года на регпортал поступило более 1,5 тыс. заявлений на перепланировку

В Подмосковье с начала 2026 года на региональный портал госуслуг поступило более 1,5 тыс. заявлений на согласование перепланировки. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна в разделе «Жилье». Далее следует выбрать подраздел «Другое». При оформлении заявки потребуется заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Подать заявление могут собственники квартир и нежилых помещений или наниматели по договору социального найма.

Услуга предоставляется бесплатно в течение восьми рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется обеспечить жильем 789 детей-сирот.