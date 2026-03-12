В Подмосковье с начала 2026 года заготовили почти 14 тонн донорской крови и ее компонентов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«С начала года в Московской области благодаря донорам удалось заготовить более 13,7 тонны донорской крови и ее компонентов», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Он напомнил, что донорская кровь необходима для спасения пострадавших в дорожных авариях, пациентов с различными травмами и ожогами, больных с онкологией, недоношенных детей.

В Подмосковье сдать кровь можно в областном центре крови и его филиалах.

