В Подмосковье с начала 2026 года заготовили почти 14 тонн донорской крови и ее компонентов
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье с начала 2026 года заготовили почти 14 тонн донорской крови и ее компонентов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
«С начала года в Московской области благодаря донорам удалось заготовить более 13,7 тонны донорской крови и ее компонентов», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Он напомнил, что донорская кровь необходима для спасения пострадавших в дорожных авариях, пациентов с различными травмами и ожогами, больных с онкологией, недоношенных детей.
В Подмосковье сдать кровь можно в областном центре крови и его филиалах.
