В Подмосковье с начала 2026 года заключили более 350 соглашений на установку фандоматов
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье с начала 2026 года было заключено 356 соглашений на установку фандоматов, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«По сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 100 соглашений больше», - отметили в ведомстве.
Фандоматы устанавливают для сбора вторсырья. В такие емкости можно передать на переработку пластиковые бутылки или текстильные изделия. Собранное вторсырье направляется переработчикам.
Адреса всех фандоматов региона указаны на интерактивной карте.
