В Подмосковье с начала года ИИ-помощник более 1,7 млн раз напомнил пациентам записаться к врачу

В Подмосковье ИИ-помощник Светлана с января этого года уже более 1,7 млн раз напомнила жителям записаться на прием к врачу. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как отметили в ведомстве, эта опция помогает держать на контроле расписание. Если житель отменил прием, другой человек может оформить запись на освободившийся слот.

По итогам звонков с начала года почти 585 тыс. жителей подтвердили или отменили свою запись.

Светлана не только напоминает о записи на прием. Также она помогает вызвать медика на дом или записаться на прием, напоминает о продлении рецепта на получение льготных лекарств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности программы диспансеризации.