В Подмосковье с начала года на горячую линию главврача поступило более 60 тыс. обращений

В Подмосковье с начала 2026 года на горячую линию главврача поступило более 60 тыс. обращений. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Номер горячей линии: 8 (498) 602-03-59. Потребуется набрать добавочный номер, соответствующий интересующему медучреждению. Звонки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

На горячую линию можно обратиться с вопросом касательно работы медорганизации, графика приема врачей, порядка записи, а также с предложениями и отзывами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Нахабине будет построен новый корпус поликлиники.