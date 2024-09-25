В Подмосковье с начала года оформили почти 12 тысяч документов для вывоза домашних животных

Госветслужба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с начала года оформила 11,8 тысячи документов для вывоза домашних животных за пределы региона.

Так, были оформлены документы для вывоза трех с половиной тысяч кошек и 8,2 тысячи собак. Кошки из Подмосковья выезжали за пределы страны 2,2 тысячи раз, собаки — пять тысяч раз.

Оформить заявку на получение ветеринарного свидетельства формы № 1 можно на региональном портале госуслуг.