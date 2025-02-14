В Подмосковье с начала года провели около 200 рейдов в сфере таксомоторных перевозок

В Подмосковье с начала текущего года в рамках проверок работы в сфере таксомоторных перевозок провели порядка 200 рейдов. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе рейдов были проверены около 3 тыс. автомобилей такси. В результате были выявлены порядка 400 нелегальных перевозчиков.

Автомобили нарушителей переместили на штрафстоянки, а на водителей завели более 1,5 тыс. административных дел.

В реестр такси входит свыше 105 тыс. транспортных средств и порядка 34 тыс. перевозчиков. Проверки в регионе проводятся на еженедельной основе.