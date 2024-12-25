В Подмосковье с начала года собрали 4,5 тысячи тонн текстиля и более 300 тонн тары

В Подмосковье с начала года собрали четыре с половиной тысячи тонн текстиля и более трехсот тонн тары на переработку, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С января в регионе установили 85 новых фандоматов для сбора алюминия и пластика. Также в округах появилось 835 специальных емкостей для сбора текстиля. Объем собранного вторсырья за этот год в два раза превысил результат 2023-го.

В общей сложности в Подмосковье насчитывается почти три тысячи пунктов приема вторичных ресурсов. В ближайшее время на сайте госуслуг региона начнет работать сервис для предпринимателей по размещения подобных объектов — все доступные локации нанесут на интерактивную карту.