В Подмосковье с начала года выдали свыше трех тысяч подарочных наборов для новорожденных детей

В регионе с января уходящего года выдали свыше трех тысяч подарочных наборов для новорожденных детей, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Наборы «Я родился в Подмосковье!» состоят из пяти десятков наиболее важных для новорожденного ребенка и молодой мамы предметов. Это, в том числе средства гигиены, белье, одежда, игрушки.

Получить такой набор могут женщины, которые родили и зарегистрировали ребенка на территории области. Наборы дарят на каждого новорожденного малыша.

Вместо набора все желающие могут оформить выплату. Ее размер составляет 20 тысяч рублей.