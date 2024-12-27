В Подмосковье с помощью камер снизили аварийность в местах концентрации ДТП

В Подмосковье с начала года с помощью комплексов фотовидеофиксации снизили аварийность в местах концентрации ДТП, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Местом концентрации ДТП считается дорожный участок, на котором произошло более трех аварий с ранеными и жертвами.

Установка комплексов фотовидеофиксации помогает снизить аварийность на участке. Это объясняется тем, что водители более ответственно соблюдают ПДД на таких дорогах.

За 11 месяцев уходящего года число ДТП в 18 местах концентрации аварий снизилось на 61%. Количество жертв снизилось на 71%, раненых — на 55%. При этом в шести местах с начала года не было зафиксировано ни одного ДТП.

Сейчас в Подмосковье насчитывается более двух тысяч стационарных и передвижных автоматических средств контроля соблюдения ПДД.