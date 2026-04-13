В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В понедельник, 13 апреля, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Дмитровском лесничестве – II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник, 14 апреля, II класс установится в Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах, в среду, 15 апреля, - в Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском и Шатурском лесничествах. Температура воздуха днем в этот период составит +6...+14 градусов, ночью - +4...+8. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны небольшие локальные дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

