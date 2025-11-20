В Подмосковье собрали более 900 тонн лука и чеснока

В Подмосковье аграрии собрали более 900 тонн лука и чеснока. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Общая площадь уборки лука в регионе составляет почти 29,9 га. Валовой сбор этой культуры составил 903 тонны, а средняя урожайность — 302 центнера с гектара.

Площадь уборки чеснока в области составляет более 5 га. Всего было собрано 13,5 тонны урожая. Средняя урожайность составила 27 центнеров с гектара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о высоких результатах региона в аграрной сфере.