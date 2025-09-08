В Подмосковье сократилось число дорожных аварий с участием такси

В Подмосковье сократилось число дорожных аварий с участием автомобилей такси. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, за период с января по август текущего года в регионе зафиксировали 131 аварию, произошедшую по вине таксистов. Этот показатель на 22% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В ДТП травмы получили 157 граждан. Это на 29% меньше, чем годом ранее.

В большинстве случаев причиной аварий было превышение скорости и нарушение правил перестроения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе уделяется особое внимание ремонту проселочных дорог.