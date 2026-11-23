Звезда сериалов «Мажор» и «Айда!», 40-летний актер Павел Чинарев, вероятно, расстался с женой Аленой Бондарчук, в браке с которой родился сын, сообщает StarHit.

Как отмечает издание, на премьере многосерийного фильма «Тайный город» артиста сопровождала не Алена, а другая девушка — они держались за руки. При этом ни Чинарев, ни Бондарчук официально развод не подтверждали.

По информации источника, новой возлюбленной актера стала 25-летняя Владислава Завадина из Хакасии. Несколько лет назад она переехала в Санкт-Петербург.

Известно, что девушка пробовала себя в дизайне печатной продукции и продвижении в социальных сетях. В июне прошлого года она открыла свое дело, связанны с фотографией.

Ранее стало известно, что бывшая Михаила Ефремова вышла замуж за лидера группы «Жуки».