В Подмосковье состояние родственника в больнице по номеру 122 узнали почти 24 тыс. человек
Почти 24 тыс. человек узнали о состоянии пациента в Подмосковье по номеру 122
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье родственники могут узнать о состоянии пациента, который проходит лечение в больнице, подведомственной Министерству здравоохранения Московской области, по номеру 122, с момента запуска сервиса в 2023 году возможностью воспользовались почти 24 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Для того чтобы узнать о состоянии родственника, не нужно ехать в больницу. Для этого достаточно оставить заявку по номеру 122, и с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в 2025 году сервисом воспользовались более 11 тыс. человек. Такая возможность есть в 50 медицинских организациях, в том числе больницах, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, областном онкодиспансере и госпитале ветеранов войн.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.