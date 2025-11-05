В Подмосковье состояние родственника в больнице по номеру 122 узнали почти 24 тыс. человек

В Подмосковье родственники могут узнать о состоянии пациента, который проходит лечение в больнице, подведомственной Министерству здравоохранения Московской области, по номеру 122, с момента запуска сервиса в 2023 году возможностью воспользовались почти 24 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.