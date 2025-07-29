В Подмосковье спасли годовалого ребенка, случайно съевшего крысиный яд

В Подмосковье врачи спасли годовалого мальчика, который случайно съел крысиный яд во время отдыха на даче. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что мать ребенка ненадолго отвлеклась, когда он подобрал с пола крупу, обработанную крысиным ядом. Женщина не могла точно знать, проглотил он ее или выплюнул, и вызвала скорую помощь. Пациента доставили в ближайшую больницу, после чего борт санитарной авиации перевел его в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. Там врачи сразу же выполнили массивную внутривенную инфузионную терапию для быстрого выведения токсинов.

«К счастью, помощь была оказана в критически важные первые часы после отравления — и здесь особая заслуга матери, которая оперативно обратилась к врачам. Благодаря своевременным действиям удалось предотвратить поражение внутренних органов», – рассказала главный врач ДКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Состояние пациента в норме, его уже выписали домой.

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