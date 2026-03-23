В Подмосковье специалисты планируют обновить более 220 км покрытия на опорной сети дорог

В ходе ремонтного сезона 2026 года в Подмосковье на региональных дорогах опорной сети обновят более 220 км покрытия, работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Специалисты Мосавтодора отремонтируют более 50 участков дорог опорной сети, которые обеспечивают основной объем перевозок пассажиров и грузов в Подмосковье», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По словам министра, работы проведут в 29 округов, это обеспечит комфортный проезд более 3 млн жителей и гостей. Так, например, работы пройдут на Володарском, Волоколамском, Егорьевском, Лыткаринском, Можайском, Носовихинском шоссе. Среди самых протяженных дорог в регионе отремонтируют участок Лотошино — Суворово — Клин в Волоколамском округе (16,7 км), Поминово — Коробята — Запутное в Егорьевске (14,8 км) и не только.

