В Подмосковье стали производить больше овощных и фруктовых консервов

Производство овощных и фруктовых консервов увеличилось в регионе по сравнению с прошлым годом, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, за период с января по сентябрь в регионе было произведено почти 178 тысяч тонн такой продукции. По сравнению с таким же периодом прошлого года, этот показатель вырос примерно на пятнадцать процентов.

Объемы производства в Подмосковье составляют свыше пятнадцати процентов от общего объема такой продукции в ЦФО и более трех процентов от общероссийского объема.

В регионе производят икру из кабачков и баклажанов, персики и ананасы в сиропе, различные виды варенья. Самые крупные областные предприятия, выпускающие консервы из овощей и фруктов, — ООО «Эколес Запад», ООО «ФерЭльГам», ООО «Империя джемов».