В Подмосковье стартовал конкурс экологических проектов
Конкурс экологических проектов пройдет в Подмосковье
Фото: [istockphoto.com/ruDrazen Zigic]
В Подмосковье стартовал конкурс экологических проектов, его проведут в рамках подпрограммы I окружающей среды государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья». Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Проект направлен на выявление наиболее перспективных и успешно осуществленных экологических инициатив, которые будут способствовать улучшению состояния окружающей среды и качества жизни в регионе. Жители региона могут подать заявки с описанием тех проектов, которые были реализованы в 2025 году. Участие бесплатное, подать заявку можно до 26 апреля. Узнать другие подробности можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.
* Возрастное ограничение 12+