В Подмосковье стартовал конкурс экологических проектов, его проведут в рамках подпрограммы I окружающей среды государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья». Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Проект направлен на выявление наиболее перспективных и успешно осуществленных экологических инициатив, которые будут способствовать улучшению состояния окружающей среды и качества жизни в регионе. Жители региона могут подать заявки с описанием тех проектов, которые были реализованы в 2025 году. Участие бесплатное, подать заявку можно до 26 апреля. Узнать другие подробности можно здесь.

