В Подмосковье стартовал Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей

В Подмосковье стартовал IX Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «ИИ в медицине. Новые горизонты возможностей: глобальные перспективы и инновационные решения».

Организаторами съезда выступают Министерство здравоохранения Московской области, МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей.

«В этом году съезд посвящен вопросам внедрения искусственного интеллекта в здравоохранении. Сегодня ИИ помогает представителям первичного звена правильно, быстро и четко поставить диагноз. Многофакторный анализ в дистанционном формате позволяет быстро определить у пациента уровень холестерина, артериальное давление и т.д. Это очень важно для качественного проведения диспансеризации и профилактических осмотров», - отметила доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный терапевт Подмосковья Наталья Санина.

К участникам обратился замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

«Уверен, что Подмосковье станет примером внедрения инноваций. Программа съезда очень насыщенная. Надеюсь, что мероприятие принесет большую пользу системе здравоохранения всей страны, и Московской области в частности», - сказал он.

Одной из ведущих тем в этом году стало внедрение цифровых инноваций в здравоохранении, включая электронные медицинские документы, разработку современных медицинских информационных систем, использование ИИ при диагностике и лечении заболеваний, телемедицину.

«Сейчас мы используем искусственный интеллект в лучевой диагностике посредством специального сервиса. Мы пользуемся всеми 17 вариантами применения ИИ, которые представлены на этой площадке. (...) Также ИИ помогает нам снизить нагрузку на врача. С его помощью с тем же количеством персонала мы в больнице выполняем в среднем в 1,5, а то и в 2 раза больше исследований в сутки. За счет этого мы увеличиваем доступность оказания медпомощи», - рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Реутовской клинической больницы Александр Емельянов.

Директор МОНИКИ Константин Соболев рассказал об опыте Подмосковья в части дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.

«Наш институт разработал программу с применением искусственного интеллекта для хронических больных с неинфекционными заболеваниями, которые нуждаются в диспансерном наблюдении. (…) Мы провели несколько пилотов в Московской области и, надеюсь, что технология будет активно внедряться. (…) Я уверен, что кооперация искусственного интеллекта и опытного врача обязательно приведет к хорошему результату», - сказал он.

Руководитель департамента развития и продаж ЦФО и СЗФО ООО «СберМедИИ» Олег Лисовский рассказал о сотрудничестве с Подмосковьем в части внедрения различных цифровых продуктов.

Одна из секций была посвящена правовым рискам в работе современного врача. Председатель правления Ассоциации «Врачебная палата Московской области», главврач Ногинской больницы Сергей Лившиц рассказал о важности правовой грамотности медицинских работников.

«Правая защита врачей – это одна из уставных целей деятельности врачебной палаты Московской области и Национальной медицинской палаты. Мы давно и плотно занимаемся этой проблемой. Сегодня врач – это не просто клиницист, это еще и психолог, менеджер, а в некоторой степени и юрист. Ведь он сталкивается в своей работе с множеством вопросов. Поэтому для практикующего врача правовая грамотность очень важна», - отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности программы диспансеризации в области.