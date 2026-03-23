В Подмосковье стартовала первая волна онлайн-записи в первый класс
Фото: [Министерство образования МО]
В Подмосковье на региональном портале госуслуг стартовала первая волна записи детей в первый класс, она продлится до 30 июня. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Запись ребенка в школу реализуется полностью в цифровом формате, что дает родителям возможность подавать документы просто и без лишних затрат времени. Такой формат уже доказал свою эффективность и востребованность среди жителей Подмосковья», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
По словам министра, в 2025 году данной услугой воспользовались более 69,5 тыс. раз. В первую волну в школу можно записать детей по месту регистрации, а также льготных категорий граждан и тех, кто имеет преимущественное право зачисления. Вторая волна будет проходить с 6 июля по 5 сентября, она рассчитана на тех, кто не проживает на закрепленной территории, а также для тех, кто не успел подать документы во время первого этапа.
Куртяник добавила, что родителям, которые написали заявление на перевод из детского сада в первый класс своего образовательного комплекса, подавать заявку повторно не придется.
