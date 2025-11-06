В Подмосковье убрали почти 3,5 тыс. аварийных деревьев в лесах

С начала 2025 года специалисты ГАУ МО «Мособллес» убрали более 3,4 тыс. аварийных деревьев на территории лесного фонда Подмосковья, наибольший объем работ провели в Подольском, Волоколамском, Ступинском, Истринском и Звенигородском лесничествах. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что деревья признают опасными, если они находятся в 100-метровой зоне от населенного пункта, имеют структурные повреждения и угрожают имуществу или здоровью людей. Решение о проведении работ специалисты принимают после анализа обращений граждан через единый центр управления регионом, портал «Добродел» и сайт комитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.