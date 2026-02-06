В Подмосковье упростили услугу по оформлению выплаты на ребенка‑инвалида

В Подмосковье упростили услугу «Ежегодная выплата на приобретение питания и одежды ребенку‑инвалиду», которая размещена на региональном портале госуслуг, к ней подключили сервис получения электронного согласия второго родителя и совершеннолетнего ребенка на обработку персональных данных. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Уведомление с запросом согласия приходит им прямо в личный кабинет на региональном портале. Благодаря нововведению не нужно вручную заполнять и сканировать документы», – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Подать заявку можно на портале в разделе «Семья» – «Маткапитал и выплаты». В ведомстве уточнили, что выплату в размере 13 020 рублей можно получить один раз в год, она предоставляется на питание и одежду для детей. Условием является то, что ребенок учится в государственной или муниципальной образовательной организации. Доход семьи при этом должен быть ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.