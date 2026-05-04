В Подмосковье устранили нарушения на 104 участках с морскими контейнерами

В Подмосковье устранили нарушения на 104 земельных участках, где нелегально находились контейнеры морского типа. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, за 10 месяцев в регионе выявили 136 участков земли с незаконными складами морских контейнеров. Из них нарушения устранили на 104 объектах в 26 округах. В частности, на 81 участке контейнеры убрали, а на 23 — изменили вид разрешенного использования.

Например, в Дмитрове обнаружили морские контейнеры на участке для сельскохозяйственного производства. Площадь объекта составляла более 45 га. После проверки владелец устранил нарушение, убрав контейнеры.

